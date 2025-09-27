صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
نوسر بازوں نے خود کو پولیس ملازم ظاہر کر کے شہری کو لوٹ لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر بازوں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے شہری سے موبائل فون ہتھیا لیا۔تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے ڈی گراؤنڈ کے قریب شوکت نامی شہری نے پولیس کو بتایا۔۔۔

 کہ نامعلوم نوسر بازوں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے اسے روک لیا اور تلاشی لینے کے بہانے اس کے قبضے سے نقدی، موبائل اور دیگر سامان ہتھیانے کے بعد قریبی تھانے پہنچنے کا بول کر موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

