صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک اسامہ سعید اعوان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی لینڈ، ریونیو اینڈ ہاؤسنگ کمیٹی کے چیئرمین نامزد

  • سرگودھا
ملک اسامہ سعید اعوان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی لینڈ، ریونیو اینڈ ہاؤسنگ کمیٹی کے چیئرمین نامزد

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چودھری فرخ الیاس چیمہ ایڈووکیٹ سپریم کورٹ نے فیصل آباد کے نوجوان قانون دان ملک اسامہ سعید اعوان ایڈووکیٹ ہائی کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی لینڈ، ریونیو اینڈ ہاؤسنگ کمیٹی پنجاب کا چیئرمین نامزد کردیا۔۔۔

 اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفکیشن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور کے دفتر سے جاری کیا گیا۔اس موقع پر سابق سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چودھری فیاض احمد رانجھا ایڈووکیٹ، ملک حاکمین اعوان ایڈووکیٹ، عبد الرحمن رانجھا نائب صدر اور دیگر سینئر وکلا رہنما موجود تھے ۔نامزد چیئرمین پنجاب ملک اسامہ سعید اعوان نے کہا کہ مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے ، اس پر میں بے حد شکر گزار ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:سیوریج کی بندش کے باعث ٹیچرز کالونی جوہڑ میں تبدیل،مکینوں کا احتجاج

راہوالی:رکشوں کے خود ساختہ سٹینڈ ،ٹریفک درہم برہم

مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے شرکا کو سیالکوٹ کی تاریخی اور ترقیاتی صورتحال پر بریفنگ

سیلاب سے نقصان کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری :گورنر

اے سی صدر کی کھلی کچہری ، ناقص صفائی پر شکایات کے انبار

مونجی کی خر ید ا ر ی سو چ سمجھ کر نا ہو گی:صدر رائس کلب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن