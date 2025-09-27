عوامی و سماجی حلقوں کاملک عامر شہزاد کو ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر تعینات کرنے پر اظہار مسرت
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا )ملک عامر شہزاد کو بطور ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر سرگودھا تعیناتی پر عوامی و سماجی حلقوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔۔۔
اس موقع پر پراسیکیوشن آفس کوٹ مومن کے تحصیل انچارج میاں فصیح الرحمن، میاں غلام مصطفیٰ کلرک اور جملہ سٹاف پراسیکیوشن آفس کوٹ مومن نے ملک عامر شہزاد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے ۔انہوں نے کہا کہ ملک عامر شہزاد ایک محنتی، دیانتدار اور اصول پسند شخصیت ہیں، جو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ امید ظاہر کی گئی کہ ان کی قیادت میں انصاف کی فراہمی مزید مؤثر اور شفاف ہو گی اور عوام کو بروقت قانونی ریلیف مل سکے گا۔