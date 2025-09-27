والد کی ڈانٹ ڈپٹ پر دسویں کی طالبہ کا اقدام خودکشی
خوشاب(نمائندہ دُنیا )کدھی کے گاوں ڈھاک جنجوعہ میں دسویں جماعت کی طالبہ اختر ر یاض نے اپنے والد کی ڈانٹ ڈپٹ سے دلبرداشتہ ہو کر زیریلی گولیاں نگل لیں حالت بگڑ جانے پر اسے فوری طور پر ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد منتقل کیا گیا۔۔۔
جہاں اس کا معدہ واش کیا گیا اور بروقت طبی امداد ملنے سے اس کی جان بچ گئی ، معلوم ہوا ہے کہ مسماۃ اختر ریاض گھریلو کام کاج دوران اپنی چھوٹی بہن سے جھگڑاکر رہی تھی کہ ان کا والد محمد ریاض نے سختی سے ڈانٹا جس سے دلبرداشتہ ہو کر وہ کمرے میں چلی اور وہاں اس نے زہریلی گولیاں کھا لیں ۔