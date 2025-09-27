فراڈ کی وارداتیں لاکھوں کا ہیرپھیر،کیری ڈبہ خورد بر د کر لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فراڈ کی وارداتوں میں کوٹمومن کے ابوہریرہ کی دوکان سے دو نامعلوم افراد نے پچاس ہزار روپے کے کپڑے پسند کر کے پیک کروائے اور ادائیگی موبائل ایپ کے ذریعے کرنے کا جھانسہ دے کر رفوچکر ہو گئے۔۔۔
بلاک نمبر31کے ممتاز احمد سے محمد اکرم نے مکان خریدنے کی مجبوری ظاہر کر کے 12لاکھ روپے ،کار پوریشن ٹاؤن کی عذرا بی بی سے منیر احمد نے سامان ادھار لے کر 6لاکھ 60ہزار روپے ،اسی طرح ماڑی کے رہائشی محمد اعجاز س عباس اور منظور نے مریض کو لاہور شفٹ کرنے کا جھانسہ دے کر لاکھوں روپے مالیت کا کیری ڈبہ ہتھیا لیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔