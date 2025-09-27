صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’جیل سے بھائی رہا ،70کروڑ کی جائیداد نام کروا کر قتل کر دیا‘‘

  • سرگودھا
’’جیل سے بھائی رہا ،70کروڑ کی جائیداد نام کروا کر قتل کر دیا‘‘

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں 70 کروڑ کی جائیداد ہتھیانے کے لئے بہن بھائی کے قتل کے مقدمہ میں عمر قید کی سزا پانے والے ملزم کو جیل سے رہائی کے بعد اغواء کرکے قتل کئے جانے کے شبہ میں اسکی بہن نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے اپنے ایک بھائی سمیت 6 افراد پر قتل کا الزام لگا دیا۔۔۔

 پولیس نے ملزمان کو شامل تفتیش کرلیا ،پولیس کے مطابق سرگودھا کے گاؤں 46 شمالی قینچی موڑکی عذرا عظمیٰ نے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں مقدمہ درج کراتے ہوئے بتایا کہ وہ 5 بہنیں اور 3 بھائی ہیں ، شادی کے بعد میں خود کراچی منتقل ہوگئی تھی ، اس دوران بھائی نصیر احمد نے گھریلو ناچاقی پر اپنی بہن اور بھائی کو قتل کردیا تھا جسے عدالت نے عمر قید کی سزا کا حکم سنایا ، خاتون نے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں مقدمہ درج کراتے ہوئے مزید بتایا کہ عمر قید کی سزا پوری ہونے پر اس کے بھائی فخر احمد نے دیگر 5 لوگوں کیساتھ ملکر نصیر احمد کو جیل سے رہائی کے بعد اغواء کیا ، 70 کروڑ کی جائیداد جعل سازی سے اپنے نام کروائی اور قتل کرکے لاش ٹھکانے لگا دی ، خاندان کے لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ نصیر احمد بیرون ملک چلا گیا ہے ، لیکن بیرون ملک جانے کے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کئے ، سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے نصیر احمد کی ہمشیرہ کی مدعیت میں اغواء کا مقدمہ درج کرکے ملزمان کو شامل تفتیش کرلیا ہے ، پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد واقعہ کا ڈراپ سین ہوجائے گا اور اصل حقائق سامنے آجائیں گے ۔ 

 

