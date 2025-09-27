دکان سے چوری 70 لاکھ کے موبائل فون برآمد ،2ملزم گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ کڑانہ پولیس کا بڑا ایکشن،2ملزم گرفتار کر کے 70 لاکھ روپے مالیت کے چوری شدہ موبائل فون برآمد کر لئے گئے۔۔۔
ملزمان کے نام حسن اور اﷲ دتہ بتائے جاتے ہیں جنہوں نے نقب زنی کر کے موبائل فون کی دکان سے 27 موبائل فونز اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز چوری کی تھیں،پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت استعمال کرتے ہوئے واردات کا سراغ لگایا اور 68 لاکھ 01 ہزار روپے مالیت کا مسروقہ سامان برآمد کر لیابرآمد شدہ سامان قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اصل مالک کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے ۔