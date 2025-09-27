10ماہ قبل قتل کر کے فرار ہونیوالا وطن واپسی پر گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اشتہاری مجرمان کی تلاش اور گرفتاری کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے اسپیشل اپریشنز سیل نے 10 ماہ قبل قتل کر کے روپوش ہونے والے اشتہاری کا سراغ لگا کر اس وقت گرفتار کرلیا۔۔۔
جب وہ ائیرپورٹ سے خفیہ طور پر واپس ملک میں داخل ہو رہا تھا،گرفتار اشتہاری کو عدالت میں پیش کرکے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔اشتہاری مجرم محمد یاسر نے 30 نومبر 2024 کو نثاراحمد نامی شخص کو تھانہ شاہ نکدڑ کے علاقہ میں قتل کر دیا تھا اور بیرون ملک فرارہو گیا تھا اور 10 ماہ سے پولیس کو مطلوب تھا جس کی تلاش اور گرفتاری پولیس کے لیے ایک چیلنج تھی۔اسپیشل اپریشنز سیل کی ٹیم نے روایتی طریقہ تفتیش کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا موثر استعمال کر کے اشتہاری مجرم کا سراغ لگایا اور ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا۔ اس موقع پر آر پی او محمدشہزاد آصف خان نے کہا کہ قتل کبھی نہیں چھپتا اور اسی طرح قاتل قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ سرگودھا پولیس کا عزم ہے تمام اشتہاری مجرمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنا اور مظلوموں کو ہر صورت انصاف فراہم کرنا ہے ۔