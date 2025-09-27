صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی، سردار عاصم شیر میکن

  • سرگودھا
ن لیگ نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی، سردار عاصم شیر میکن

شاہ پور (نمائندہ دنیا،نامہ نگار)پارلیمانی سیکرٹری لائیوسٹاک و رکن پنجاب اسمبلی سردار عاصم شیر میکن نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ (ن) نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ مالی امداد دینے کا مقصد یہ ہے۔۔۔

 کہ غریب افراد بھی اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ وہ میونسپل کمیٹی ہال میں مستحق خواتین میں زکوٰۃ کے چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔تقریب میں 24 ہزار روپے فی کس کے حساب سے چیکس تقسیم کیے گئے ۔ سردار عاصم شیر میکن نے مزید کہا کہ بیت المال سے امداد لینے والے افراد کو چاہیے کہ وہ ہاتھ پھیلانے کے بجائے خود روزگار اور چھوٹے کاروبار کو ترجیح دیں تاکہ باعزت زندگی گزار سکیں۔

 

