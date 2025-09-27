صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی سی بی کانو جوان کھلاڑیوں کیلئے پروگرام انتہائی قابل تحسین ہے :عتیق الرحمان کمبوہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جنرل سیکرٹری نیو سٹار کرکٹ ایسوسی ایشن عتیق الرحمان کمبوہ نے کہا ہے کہ پی سی بی کی جانب سے گراس روٹ سطح پر کرکٹ کے ٹیلنٹ کو ابھارنے اور نو جوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کیلئے شروع کیا گیا۔۔۔

 پروگرام انتہائی قابل تحسین ہے ،چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپریشن عبداﷲ خرم نیازی کی قیادت سابق کرکٹرز نوید لطیف،ملک اسد ،نوازش علی ،سمیع نیازی ،عمران احمد اضلاع میں جا کر سکول سطح کی کرکٹ کو جس طرح فروغ دے رہے ہیں اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ، انشاء اﷲ اس کے دورس نتائج مرتب ہونگے اور قومی سطح پر ایک مضبوط ٹیم کی تشکیل میں یہ قدم سنگ میل ثابت ہو گا ۔

 

