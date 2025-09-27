صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

  • سرگودھا
کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کے نوٹس پر بلدیہ حکام نے اقبال کالونی کے علاقے میں غیر فعال اسٹریٹ لائٹس کو صرف آٹھ گھنٹوں کے اندر دوبارہ بحال کر دیا۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق کمشنر سرگودہا نے گزشتہ روز اقبال کالونی پارک کا دورہ کیا تو ایک رہائشی نے نشاندہی کی کہ کچھ عرصہ قبل کمشنر کی ہدایت پر پارک اور گردونواح میں اسٹریٹ لائٹس فعال کی گئی تھیں، تاہم وہ دوبارہ بند ہو چکی ہیں جس کے باعث علاقہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے اور خواتین، بچوں سمیت مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ کمشنر نے شکایت پر فوری نوٹس لیتے ہوئے سی او ایم سی کو ہدایت کی کہ لائٹس فوری طور پر فعال کی جائیں۔ جس پر عملدرآمد کرتے ہوئے صرف آٹھ گھنٹوں کے اندر پورے علاقے میں اسٹریٹ لائٹس کو بحال کر دیا گیا۔ بلدیہ حکام کے مطابق فیسکو کی درخواست پر درختوں کی کٹائی کے باعث عارضی طور پر لائٹس بند کی گئی تھیں تاہم کٹائی مکمل ہوتے ہی تمام لائٹس دوبارہ روشن کر دی گئی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اقبال ٹائون:گٹروں کے ٹوٹے ڈھکن، سڑکوں پرتعمیراتی سامان

کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ، 8 نکاتی ایجنڈہ کی منظوری

پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مکمل معمول پر آ گیا

رجسٹریشن کی نئی پالیسی، پرکشش نمبر اُونے پونے نیلام

برائلر فیڈ کی قیمتوں میں اضافہ

355 کالجز کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنیکا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن