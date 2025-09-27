یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی میں مفاہمت کی یادداشت پردستخط
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی سیٹف ون فرحت عباس کے مابین تعلیمی وتحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔۔۔
معاہدے پر دستخط وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصرعباس اور یونیورسٹی سیٹف ون کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد الہادی لاتریش نے کیے ۔ اس موقع پر پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان، ڈین فیکلٹی آف نیچر اینڈ لائف سائنسز پروفیسر ڈاکٹر صدیق خنوف، ڈائریکٹر ایکسٹرنل لنکیجز پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اصغر، پروفیسر ڈاکٹر فاروق انور اور پروفیسر ڈاکٹر انجم مرتضیٰ بھی موجود تھے ۔