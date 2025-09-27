صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

کالاباغ،میانوالی (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلا م مرتضیٰ کے ہمرا ہ افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ کیا۔۔۔

ڈپٹی کمشنر نے کیمپ میں افغان باشندوں کے انخلاء کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا، کیمپ کے سنٹرل ہیلتھ یونٹ اور سکول کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ میں بتایا کہ کیمپ سے افغان مہاجرین وآپس اپنے وطن منتقل ہوچکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کیمپ کے دیگر انتظامی امور سے متعلق بھی ڈپٹی کمشنر کو بریف کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی کی ڈبل سنچری،انتظامیہ قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام

اوپن ڈور پالیسی ، کمشنر نے عوامی مسائل سنے ، داد رسی کا حکم

مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ عبد العزیز کی غائبانہ نماز جنازہ ادا

انسداد ڈینگی ، ٹیموں کی ہاٹ سپاٹس پر کارروائیاں تیز

سیلاب متاثرہ کسی خاندان کو نظرانداز نہیں کرینگے :نعیم سندھو

چودھر ی اشرف کے قاتل کٹہرے میں لائیں گے :آر پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن