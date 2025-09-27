ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ
کالاباغ،میانوالی (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلا م مرتضیٰ کے ہمرا ہ افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ کیا۔۔۔
ڈپٹی کمشنر نے کیمپ میں افغان باشندوں کے انخلاء کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا، کیمپ کے سنٹرل ہیلتھ یونٹ اور سکول کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ میں بتایا کہ کیمپ سے افغان مہاجرین وآپس اپنے وطن منتقل ہوچکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کیمپ کے دیگر انتظامی امور سے متعلق بھی ڈپٹی کمشنر کو بریف کیا۔