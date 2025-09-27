صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

شاہ پور (نمائندہ دنیا،نامہ نگار)ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا راجہ قمر سلطان نے شاہ پور کچہری کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ریکارڈ روم، لیڈیز بار روم اور سائلین کے لیے مجوزہ ویٹنگ ایریاز کا معائنہ کیا۔۔۔

 ان مقامات کی جلد تعمیر کا عندیہ دیا گیا ہے ۔اس موقع پر ایڈیشنل سیشن جج میاں شاہد جاوید، سول ججز محمد طاہر غنی، محمد اعجاز حسین، محمد عرفان، صدر بار سردار نذر عباس میکن، جنرل سیکرٹری بار ملک اظہر حسن، ایس ڈی او میڈم خدیجہ کنول، سب انجینئر محمد راحیل اور دیگر وکلا موجود تھے ۔

 

