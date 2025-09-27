صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

  • سرگودھا
ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی الیکشن کمشنر ارشد علی کی زیر صدارت آئی ڈی سی سی اور ڈی و ی ای سی کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ الیکشن کمشنر ابو بکر سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔۔۔

 اسسٹنٹ الیکشن کمشنر نے ضلع سرگودھا میں موجودہ مرد و خواتین وٹرز کے درمیان فرق سے متعلق اعداد و شمار پیش کیے ۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ضلع میں اس طرح کی مہم چلانے کی ضرورت ہے ۔ مزید برآں انہوں نے پچھلی مہم کے اہم نکات اور دوران مہم در پیش مشکلات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مردم شماری کے اعداد و شمار پیش کیے ، جس میں ضلع سرگودہا میں مرد اور خواتین کی آبادی تقریبا برابر ہے ، لیکن رجسٹر ڈ ہر دو خواتین ووٹرز میں تقریبا 6 فیصدکا فرق موجود ہے ، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ارشد علی نے نادرا کے نمائندے سے زندہ لوگوں کی اموات کے اندراج کے مسئلے کے بارے میں استفسار کیا، جس پر اسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عامر نے وضاحت کی کہ نادرا عارضی طور پر رپورٹ شدہ مرحوم شخص کے خاندان کے تمام CNICS کو بطور تصدیقی طریقہ سے بلاک کرتا ہے مزید اس پر کام جاری ہے جلد ہی اس مسئلے کو حل کر دیا جائے گا۔ اسٹنٹ ڈائر یکٹر کالجز نے کہا کہ NADRA MRVs کو پبلک اور پرائیویٹ کالجز میں طلبہ و طالبات کی رجسٹریشن کے لیے تعینات کیا جائے تاکہ جن مرد و خواتین کی رجسٹریشن کیسی وجہ سے نہ ہو سکی ان کی رجسٹریشن کی جاسکے تاکہ مردوخواتین میں موجودہ ووٹر رجسٹریشن کے فرق کو کم سے کم کیا جا سکے ،ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے نمائندے نے ٹرانسجینڈر افراد کے CNICS کے مسائل کو زیر بحث لایا۔ ۔

 

