صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

  • سرگودھا
انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی ہدایت پر یکم اکتوبر بروز بدھ سرگودہا ڈویژن کے تمام اضلاع میں انسداد ڈینگی ڈے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، اس دن مختلف آگاہی و عملی سرگرمیوں کے ذریعے شہریوں کو ڈینگی سے بچاواور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے گا۔۔۔

 انسداد ڈینگی ڈے کے موقع پر تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کے تعاون سے خصوصی پروگرام ترتیب دیے جائیں گے ۔ ان سرگرمیوں میں ضلع اور تحصیل کی سطح پر سیمینارز، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آگاہی مہم، انسداد ڈینگی وارڈز اور ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کی جانچ پڑتال، قبرستانوں، کباڑ خانوں، تعمیراتی مقامات، پودوں کی نرسریوں، ٹائر شاپس اور پٹرول پمپس سمیت دیگر جگہوں پر لاروا کی نگرانی شامل ہوگی۔ اسی طرح سرکاری عمارتوں خصوصاً چھتوں پر صفائی اور ممکنہ ڈینگی افزائش مقامات کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز سرگودہا ڈویژن ڈاکٹر رانا محمد ریاض نے کہا ہے کہ انسداد ڈینگی ڈے کو بھرپور انداز میں منانا ناگزیر ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ شعور دیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سڑکوں کی مرمت اور سیوریج نظام بہتر بنانے کا حکم

غیر قانونی تعمیرات سنگین جرم، ملزمان کیخلاف کارروائی ناگزیر سعید غنی

قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن 7ایکڑ اراضی واگزار

گورنر سندھ سے فلسطینی طلبا کی ملاقات

دو ہزار پرائمری اسکولوں کی اپ گریڈ یشن کا نوٹیفکیشن جاری

اسپیشل برانچ کی پیپرلیس نظام پر منتقلی کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن