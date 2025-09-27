وزیر اعلیٰ شکایات سیل سے بھجوائی درخواستیں حل کرنے کے بجائے فراڈ،چیئر مین برہم
سرگودھا(نعیم فیصل سے )وزیر اعلیٰ شکایات سیل سے بھجوائی گئی شکایات پر مناسب عملدرآمد نہ ہونے اور گائیڈ لائن نظر انداز کرنے پر آن لائن پورٹل کی افادیت داؤ پر لگ گئی۔۔۔
جس پر چیئرمین وزیر اعلی شکایا ت سیل نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی افسرا ن کو روایتی طریقہ رو ش تر ک کرنے اور حکومتی گائیڈ لائن پر سختی سے عملدرآمد کے احکامات جاری کر دیئے ، ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ شکایات پورٹل احتسا ب، شفافیت اور عوامی مسائل کے بروقت حل کیلئے ایک اہم ذریعہ ہے حکومتی ذرائع نے بتایا کہ پورٹل پر شکایات کو بغیر کسی مؤثر کارروائی کے ’’ختم شدہ‘‘کے طور پر اوربغیر کسی جائز جواز کے ’’حل شدہ‘‘ کے طور پر نشان زدہ کیا جا رہا ہے ، اس طرح کے طریقہ کار پورٹل کے اصل مقصد کو نقصان پہنچارہے ہیں اور شہریوں کی شکایات کے حل کیلئے حکومت کے عزم پر عوامی اعتماد کو کمزور کررہے ہیں ،اس کیساتھ ساتھ شکایت کی حیثیت کے اختیارات کا غلط استعمال محکمانہ کارکردگی کی غلط نمائندگی کررہا ہے جس پر چیئرمین وزیر اعلی شکایات سیل نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ’’حل شدہ‘‘ کی حیثیت صرف اس وقت دی جائے جب شکایت مکمل طور پر حل ہو چکی ہو،اور متعلقہ شہری کو کارروائی سے آگاہ کیا گیا ہو،’’ختم شدہ‘‘ کی حیثیت صرف اس وقت دی جائے جب جائز، دستاویزی جواز موجود ہو، اس حیثیت کو کبھی بھی احتساب سے بچنے یا کارکردگی کے اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔،کمشنر ،ڈپٹی کمشنرز،ڈی پی اوز شکایت کی حیثیت کی ذاتی طور پر نگرانی کریں تاکہ ان ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے ۔