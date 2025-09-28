صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
شرح سود 6فیصد تک لا کر معاشی سرگرمیوں کا فروغ یقینی بنایا جا سکتا : مرزافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چیمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق الرحمن نے کہا ہے۔۔۔

 کہ سٹیٹ بنک آف پا کستا ن شرح سود سنگل ڈیجٹ تک لا ئے شرح سود 6فیصد تک لا کر معاشی سرگرمیوں کا فروغ یقینی بنایا جا سکتا ہے پالیسی ریٹ بر قرار ر کھنے کا فیصلہ کسی صو رت بھی معاشی سر گر میوں کا فروغ ممکن نہیں بنا سکے گا زائد پالیسی ریٹ سے معیشت منفی اثر ات مرتب ہو ں گے ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکو مت شرح سود6فیصد تک لا ئے ۔

 

