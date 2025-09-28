صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی ایچ یوز، ری ویمپنگ منصوبوں پر 36 کروڑ روپے لاگت

  • سرگودھا
بی ایچ یوز، ری ویمپنگ منصوبوں پر 36 کروڑ روپے لاگت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے بنیادی مراکز صحت 43 شمالی اور 36 شمالی کا دورہ کیا اور ری ویمپنگ کے جاری کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن،۔۔۔

 ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل رانا شاہد عمران اور ایکسین بلڈنگ بدر سلطان اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے جنہوں نے کمشنر کو جاری منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیز ٹو کے تحت ضلع بھر کے 21 بنیادی مراکز صحت کی ری ویمپنگ جاری ہے جس پر 36 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اس منصوبے کے لیے 75 فیصد فنڈز جاری ہو چکے ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ فیز ون میں 31 بنیادی مراکز صحت کے تعمیراتی کام مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کمشنر سرگودہا نے اس موقع پر سختی سے ہدایت کی کہ معیار پر ہرگز سمجھوتہ نہ کیا جائے ، کسی بھی قسم کی کمی یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے دونوں مراکز صحت میں مریضوں سے ملاقات کی، سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اور عملے و ڈاکٹروں سے ادویات کی دستیابی اور دیگر سہولیات پر بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ دونوں مراکز صحت میں روزانہ اوسطاً 70 سے 80 مریض او پی ڈی میں چیک کیے جا رہے ہیں۔ مزید یہ کہ بی ایچ یوز کو مریم نواز ہیلتھ کلینک میں منتقل کر دیا گیا ہے اور آؤٹ سورسنگ کے بعد یہ مراکز مکمل فعال ہو چکے ہیں، جبکہ جن مراکز میں تعمیراتی کام جاری ہے ، ان کی عمارتیں مکمل ہوتے ہی آؤٹ سورسنگ کمپنی کے حوالے کر دی جائیں گی۔

 

