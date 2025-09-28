الیکٹر ک بسوں کی تعداد غیر معمولی طور پر کم ہے :ملک حا مد نو ازاعوا ن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستا ن پیپلزپارٹی ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ سرگودہا میں الیکٹر ک بسوں کی تعداد غیر معمولی طور پر کم ہے سرگودہا میں۔۔۔
چند بسوں سے لوگوں کو سفر ی سہو لیا ت کی فراہمی کا دعو ی حیرا ن کن ہے سرگودہا شہر بڑ ی آ با د ی و ا لا شہر ہے یہاں کے لوگوں کو بہتر سفر ی سہو لیا ت کی فراہمی کیلئے کم ا ز کم 150کے قریب بسیں چلا ئی جا ئیں تا کہ ا ند ر و ن شہر اور مختلف کا لو نیوں کے لو گو ں کو بہتر سفر ی سہولیات میسر آ سکیں۔