کمشنر کا فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ ، مریضوں سے دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے گورنمنٹ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے رحمت اللعالمین بلاک اور دیگر وارڈز میں جا کر مریضوں کو فراہم کی۔۔۔
جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اور مریضوں و لواحقین سے ملاقات کی۔ کمشنر نے مریضوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور علاج معالجے کی صورتحال دریافت کی۔ انہوں نے مردوں کے کاؤنٹرز کا معائنہ کیا جہاں چاروں کاؤنٹر فعال تھے تاہم مریض قطاروں میں کھڑے نہیں ہو رہے تھے ۔ کمشنر نے مریضوں پر زور دیا کہ وہ لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کریں تاکہ عملہ تیزی اور ترتیب کے ساتھ پرچیاں جاری کر سکے اور مریض بروقت ڈاکٹر کے پاس جا سکیں۔ خواتین کاؤنٹرز پر کل پانچ میں سے صرف دو فعال تھے جس سے خواتین مریضوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ کمشنر نے اس امر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایم ایس کو ہدایت کی کہ تمام کاؤنٹرز پر عملہ ہر وقت موجود رہے اور پرچیوں کا اجرا بلا تعطل جاری رکھا جائے تاکہ خواتین کو لمبی قطاروں میں کھڑا نہ ہونا پڑے اور وہ بروقت علاج معالجہ اور ادویات حاصل کر سکیں۔ کمشنر نے او پی ڈی، کارڈیالوجی و دیگر وارڈز کا بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ مریضوں اور ان کے لواحقین نے انہیں بعض مسائل سے آگاہ کیا جس پر انہوں نے موقع پر ہی متعلقہ حکام کو فوری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے عملے کے رویے ، صفائی ستھرائی، ادویات کی فراہمی اور ایئر کنڈیشنرز کی فعالیت کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیں اور واضح کیا کہ اسپتال میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح مریضوں کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا ہے ، ہر مریض کو بلا تفریق علاج اور دوائیاں ملنی چاہئیں، اسپتال میں صفائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔