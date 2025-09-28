صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی حساس ادارے کا اہلکار گرفتار، خودکشی کی دھمکی

  سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) قانونی شکنی پر جرمانہ کرنے پر کار سرکا رمیں مزاحمت اور موٹر وے کے درمیان کھڑا ہو کر خودکشی کی دھمکی دینے والا جعلی سرکاری اہلکار قانون کی ز د میں آ گیا۔۔۔

، بتایا جاتا ہے کہ جان محمد والا کے قریب موٹر وے پولیس نے غلام علی نامی شخص کو روکا جو کہ زگ زیگ کرتا ہوالاپرواہی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جس پر اس کا چالان کیا گیا تو موصوف نے خود کو حساس ادارے کا اہلکار ظاہر کرتے ہوئے بھاگ کر موٹر وے کی تیسری لین میں کھڑا ہو کرجان دینے کی دھمکی دینے لگا،ملزم نے اس دوران اہلکاروں کے پکڑے پر کار سرکار میں مزاحمت بھی کی ، اس کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

