ٹرسٹ پلازہ مسائل کی آماجگاہ، تجاوزات ، تاجروں کو مشکلات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکام کی عدم توجہی کے باعث سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام سرکاری تجارتی مرکز ٹرسٹ پلازہ ایک مرتبہ پھر مسائل کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے ۔ ذرائع کے مطابق تاجروں کی ۔۔۔
نشاندہی پر سابق ڈپٹی کمشنر نے بھرپور آپریشن کیا تھا، تاہم مستقل بنیادوں پر چیک اینڈ بیلنس کا کوئی میکنزم نہ بنایا جا سکا اور نہ ہی صورتحال قابو میں آ سکی۔ بالخصوص صفائی کے فقدان اور اجارہ داری کے باعث مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔ تجاوزات نے جہاں گزرگاہیں بند کر رکھی ہیں، وہیں ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی جاری ہے ۔ دوکانداروں کا کہنا ہے کہ اگر فوری تدارک نہ کیا گیا تو گھمبیر صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔ اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔