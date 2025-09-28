چارے کی کاشت جلد مکمل کرنے کیلئے بھرپور مہم کا آغاز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ترجمان لائیوسٹاک سرگودھا ڈویژن نے بتایا کہ سردیوں کے چارے کی کاشت جلد مکمل کرنے کیلئے بھرپور مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ جانوروں کو بروقت چارہ مہیا ہوسکے ۔۔۔۔
مویشی پال حضرات پر زور دیا گیا ہے کہ آئندہ ماہ سے بدلتے موسم میں جانوروں کو دن کے وقت دھوپ اور رات کو اوس سے بچائیں، بصورت دیگر ان کی قوتِ مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس موسم میں جانوروں کو مچھروں اور دیگر حشرات کے کاٹنے سے ‘‘ول’’ کا مرض لاحق ہو سکتا ہے ، تاہم دافع درد اور بخار کی ادویات کے استعمال سے بیماری کی شدت کم کی جا سکتی ہے ۔ مزید برآں، نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کیلئے نمکیاتی آمیزہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ مویشی پال حضرات کسی بھی مسئلے کی صورت میں قریبی جانوروں کے ہسپتال سے رابطہ کریں۔