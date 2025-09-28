صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرانسفارمر کی خرابی، رفیع پارک کے مکین بجلی،پانی سے محروم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ٹرانسفارمر کی خرابی اور واپڈا حکام کی عدم توجہی رفیع پارک کے مکینوں کیلئے وبال جان بن گئی۔ ۔۔۔

گزشتہ رات سات بجے سے رفیع پارک میں ٹرانسفارمر خراب ہونے کے باعث عورتیں، معصوم بچے اور بزرگ رات بھر گرمی سے بلکتے رہے ۔ بجلی نہ ہونے کے باعث پانی کی موٹریں بھی بند ہو گئیں اور لوگ شدید مشکلات سے دوچار رہے ۔ دفتر میں ٹرانسفارمر والی ٹرالی کھڑی ہونے کے باوجود عملہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ساری رات گزر گئی لیکن واپڈا حکام ایک ہی راگ الاپتے رہے کہ کارروائی ہو رہی ہے ۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے۔

 

