گرڈ سٹیشن کے قریب افسوسناک حادثہ ، مستری موقع پر جاں بحق
میانوالی (نامہ نگار )واں بھچراں میں گرڈ سٹیشن کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک گاڑی کانٹے پر وزن کروانے کے دوران پھسل کر الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں مرمتی کام میں ۔۔۔
مصروف مستری موقع پر جاں بحق ہوگیا۔عینی شاہدین کے مطابق گاڑی وزن کے لیے کانٹے پر موجود تھی جبکہ ایک جانب مرمتی کام جاری تھا۔ اسی دوران اچانک پھسلنے سے گاڑی الٹ گئی اور اس پر کام کرنے والا مستری دب کر ہلاک ہوگیا۔جاں بحق ہونے والے کی شناخت حسنین شاہ ولد طارق شاہ سکنہ محلہ ابراہیم آباد، واں بھچراں کے نام سے ہوئی ہے ۔