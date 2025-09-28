صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرڈ سٹیشن کے قریب افسوسناک حادثہ ، مستری موقع پر جاں بحق

  • سرگودھا
گرڈ سٹیشن کے قریب افسوسناک حادثہ ، مستری موقع پر جاں بحق

میانوالی (نامہ نگار )واں بھچراں میں گرڈ سٹیشن کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک گاڑی کانٹے پر وزن کروانے کے دوران پھسل کر الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں مرمتی کام میں ۔۔۔

مصروف مستری موقع پر جاں بحق ہوگیا۔عینی شاہدین کے مطابق گاڑی وزن کے لیے کانٹے پر موجود تھی جبکہ ایک جانب مرمتی کام جاری تھا۔ اسی دوران اچانک پھسلنے سے گاڑی الٹ گئی اور اس پر کام کرنے والا مستری دب کر ہلاک ہوگیا۔جاں بحق ہونے والے کی شناخت حسنین شاہ ولد طارق شاہ سکنہ محلہ ابراہیم آباد، واں بھچراں کے نام سے ہوئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

1لاکھ 48ہزار سیلاب متاثرین کی بجلی بحال،43فیڈرز مکمل فعال

صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے

ڈپٹی کمشنر نے فلڈ سروے ٹیموں سے حلف لے لیا

انسداد ڈینگی‘ناقص کارکردگی پر ڈی سی کا اظہار برہمی

ایڈیشنل سیشن جج ملک امان اللہ خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب

قدرتی آفات اداروں کیلئے کڑا امتحان ،ڈاکٹر کلثوم پراچہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل