بھاگٹانوالہ:رکشہ مافیا کا راج ٹریفک نظام مفلوج ہو گیا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)شہر کی مرکزی شاہراہوں پر رکشہ مافیا کے غیر قانونی قیام نے ٹریفک کا نظام درہم برہم کر دیا ہے ۔ اسکول و کالج اوقات کے دوران ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔۔۔
جس سے طلبا، طالبات اور دفتری ملازمین کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔شہریوں نے انتظامیہ کی مسلسل خاموشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ رکشہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔