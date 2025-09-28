صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سیاستدان لوٹی دولت واپس کریں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے : رانا افتخار

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)سابق کونسلر رانا افتخار بابو نے کہا ہے کہ چند لاکھ ڈالرز کی خاطر حکمرانوں کا آئی ایم ایف کے سامنے منتیں کرنا افسوسناک ہے ۔۔۔۔

 اگر وہ تمام سیاستدان جنہوں نے ملکی دولت کو لوٹا ہے ،جو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں میں ہے ،یہ رقم واپس کر دیں تو پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوسکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پاکستان بیساکھیوں پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، کیونکہ مقروض قومیں کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتیں۔ مہنگائی کی شرح 29.28 فیصد تک پہنچ جانا دراصل اشرافیہ کی عیاشیوں کا نتیجہ ہے ۔

 

