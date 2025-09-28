میانوالی:افغان مہاجرین کے انخلا کے بعد ٹمبر مافیا سرگرم
میانوالی (نامہ نگار)افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ کے لیے مقامی مالکان کی زمینیں، جو حکومت پنجاب نے لینڈ ایکوزیشن قانون کے تحت حاصل کی تھیں، اب ڈپٹی کمشنر میانوالی کے حوالے کر دی گئی ہیں۔۔۔
۔ادھر افغان مہاجرین کے انخلا کے بعد کیمپ کے علاقے میں ٹمبر مافیا سرگرم ہوگیا ہے ۔ مقامی ذرائع کے مطابق مہاجرین کے مکانات کی باقیات سمیٹنے کے ساتھ ساتھ درخت جڑوں سمیت اکھاڑے جا رہے ہیں ۔جبکہ پراپرٹی مافیا بھی ناجائز قبضوں میں مصروف ہے ۔اہلِ علاقہ نے ڈپٹی کمشنر میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ درختوں کی بے ہنگم کٹائی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کا نوٹس لیا جائے تاکہ مقامی مالکان کے حقوق محفوظ رہیں۔