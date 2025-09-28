جنڈانوالہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، غیر قانونی قبضے ختم
کلورکوٹ (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے عوامی مسائل کے حل اور قانون پر عملدرآمد کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ۔۔۔
اور متعدد اقدامات کیے ۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے نواحی گاؤں علی خیل میں راستے کے تنازعہ پر موقع کا معائنہ کیا، فریقین کے مؤقف سنے اور موقع پر معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے ضابطہ قانون کے مطابق مسئلے کے حل کی یقین دہانی کرائی۔بعد ازاں وہ جنڈانوالہ پہنچے جہاں انہوں نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی۔ غیر قانونی تجاوزات ہٹا دی گئیں اور عوام کو واضح پیغام دیا گیا کہ سرکاری اراضی پر کسی بھی قسم کا قبضہ یا رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔اسی دوران شہریوں کی شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر نے محکمہ ماحولیات کے افسران کے ہمراہ لچھمن والا میں واقع سیڈ فیکٹری کا اچانک دورہ کیا۔ فیکٹری میں ماحولیاتی آلودگی اور دیگر مسائل کا جائزہ لیا گیا اور متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی گئیں کہ عوامی صحت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل اور حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد ان کی اولین ترجیح ہے ۔ قانون کی بالادستی اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رہیں گے ۔