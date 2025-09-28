ملک معاشی بحران کا شکار عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور
کندیاں(نمائندہ دنیا)ملکوں کی بقا میں معیشت کا کردار کلیدی ہے پاکستان اس وقت معاشی بحرانی کیفیت سے دوچار ہے سماجی رہنما حاجی ملک عطاء محمد رلاء نے۔۔۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں غربت کی شرح تقریباً چالیس فیصد ہے جبکہ سخت میکرو اکنامک پالیسیوں ، ہوشربا مہنگائی اور کرپشن کے باعث ترقی کی شرح روز بروز زوال کا شکار ہے ایسے سخت حالات میں والدین اپنے بچوں کا تعلیمی بوجھ اٹھانے سے قاصر نظر آتے ہیں ۔مہنگائی کی شرح میں حالیہ اضافہ نے عام آدمی سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے بے روزگاری کی چکی میں پسی عوام یوٹیلٹی بلز کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر محبور ہوچکے ہیں ملک دو طبقات امیر اور غریب میں تقسیم ہوچکا ہے متوسط طبقہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہمارے حکمران سب اچھا کا راگ الپنے میں مصروف ہیں