صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک معاشی بحران کا شکار عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور

  • سرگودھا
ملک معاشی بحران کا شکار عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور

کندیاں(نمائندہ دنیا)ملکوں کی بقا میں معیشت کا کردار کلیدی ہے پاکستان اس وقت معاشی بحرانی کیفیت سے دوچار ہے سماجی رہنما حاجی ملک عطاء محمد رلاء نے۔۔۔

 میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں غربت کی شرح تقریباً چالیس فیصد ہے جبکہ سخت میکرو اکنامک پالیسیوں ، ہوشربا مہنگائی اور کرپشن کے باعث ترقی کی شرح روز بروز زوال کا شکار ہے ایسے سخت حالات میں والدین اپنے بچوں کا تعلیمی بوجھ اٹھانے سے قاصر نظر آتے ہیں ۔مہنگائی کی شرح میں حالیہ اضافہ نے عام آدمی سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے بے روزگاری کی چکی میں پسی عوام یوٹیلٹی بلز کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر محبور ہوچکے ہیں ملک دو طبقات امیر اور غریب میں تقسیم ہوچکا ہے متوسط طبقہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہمارے حکمران سب اچھا کا راگ الپنے میں مصروف ہیں

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گلیوں میں لٹکتے تار اور ننگے جوڑ،زندگیوں کو خطرہ،شہریوں کا احتجاج

سیلاب سے نقصانات کا سروے ،ڈپٹی کمشنر گجرات کامختلف دیہات کا دورہ

گلہ آرائناں والا سکول کی دیوار کے ساتھ ماڈل بازار کا قیام

سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم

گورنر پنجاب سے فارن سٹڈی کنسلٹنٹس ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

حافظ آباد:ضلع کونسل کے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں الوداعی تقریب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل