صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہرآباد میں ختم نبوت کانفرنس، علماء کرام کا ایمان افروز خطاب

  • سرگودھا
جوہرآباد میں ختم نبوت کانفرنس، علماء کرام کا ایمان افروز خطاب

خوشاب(نمائندہ دُنیا ) عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جوہرآباد کے زیر اہتمام مسجد نمرہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں۔۔۔

 عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ممتاز علمائے کرام اور مجاہدین ختم نبوت نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا اللہ وسایا نے کہا کہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کی حفاظت کیلئے اہل اسلام نے ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کانفرنس سے سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی، مولانا محمد امجد خان، مولانا نور محمد ہزاروی، مولانا شاہ نواز فاروقی، مفتی محمد عاطف حنفی، مولانا محمد انس اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ ، پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز ، موٹرویز پر گرانفروشی ، دوگنا دام وصولی جاری

مجسٹریٹس گرانفروشی کیخلاف عملی اقدامات کریں:علی اکبر

کامیابی کیلئے حضور ؐ کی سیرت پر عمل کرناہوگا:بدر منیر کانفرنس

فوڈ بزنس آپریٹرزکیلئے معیاری خوراک سے متعلق آگاہی مہم

کینسر کے حوالے سے چلڈرن ہسپتال میں آگاہی سیمینار

فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ RSK کمبائن کلب نے جیت لیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل