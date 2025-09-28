جوہرآباد میں ختم نبوت کانفرنس، علماء کرام کا ایمان افروز خطاب
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جوہرآباد کے زیر اہتمام مسجد نمرہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں۔۔۔
عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ممتاز علمائے کرام اور مجاہدین ختم نبوت نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا اللہ وسایا نے کہا کہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کی حفاظت کیلئے اہل اسلام نے ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کانفرنس سے سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی، مولانا محمد امجد خان، مولانا نور محمد ہزاروی، مولانا شاہ نواز فاروقی، مفتی محمد عاطف حنفی، مولانا محمد انس اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔