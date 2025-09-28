صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور:جیل روڈ کی تعمیر کا وعدہ ڈیڑھ سال بعد بھی وفا نہ ہوا

  • سرگودھا
شاہ پور:جیل روڈ کی تعمیر کا وعدہ ڈیڑھ سال بعد بھی وفا نہ ہوا

شاہ پور (نمائندہ دنیا)جیل روڈ کی تعمیر کا وعدہ ڈیڑھ سال گزرنے کے باوجود تاحال وفا نہ ہوسکا۔ایم پی اے سردار عاصم شیر میکن نے مختلف فورمز پر جیل روڈ کی جلد تعمیر کا وعدہ کیا تھا، تاہم اب تک یہ وعدہ عملی شکل اختیار نہیں کرسکا۔ ۔۔۔

کبھی کہا گیا کہ کمشنر اور ڈی سی صاحب اس روڈ کو شاندار انداز میں تعمیر کر رہے ہیں، مگر عوام کو صرف وعدوں کے بجائے ایک پختہ سڑک درکار ہے ۔جیل روڈ پر جامع مسجد غوثیہ، ایلیمنٹری کالج، مڈل اور ہائی سکول، پرانا اڈا، حبیب بینک، جیل، محکمہ زراعت، سوشل ویلفیئر آفس، لائیو سٹاک آفس اور سب سے بڑھ کر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال واقع ہیں۔ روزانہ مریضوں کو لانے لیجانے والی ایمبولینسیں کھڈوں سے بھری اس سڑک پر گزر کر شدید مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، جبکہ مریض تکالیف جھیلنے پر مجبور ہیں۔واضح رہے کہ یہ سڑک 1980 میں سابق چیئرمین ملک محمد حنیف کے دور میں بنی تھی، جس کے بعد آج تک اس کی دوبارہ تعمیر نہیں ہوئی۔ عوامی مطالبہ ہے کہ جیل روڈ اور مسجد گیلانی روڈ شاہ پور صدر کی فی الفور تعمیر شروع کرائی جائے تاکہ شہری اور مریض سکون کا سانس لے سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گلیوں میں لٹکتے تار اور ننگے جوڑ،زندگیوں کو خطرہ،شہریوں کا احتجاج

سیلاب سے نقصانات کا سروے ،ڈپٹی کمشنر گجرات کامختلف دیہات کا دورہ

گلہ آرائناں والا سکول کی دیوار کے ساتھ ماڈل بازار کا قیام

سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم

گورنر پنجاب سے فارن سٹڈی کنسلٹنٹس ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

حافظ آباد:ضلع کونسل کے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں الوداعی تقریب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل