شاہ پور:جیل روڈ کی تعمیر کا وعدہ ڈیڑھ سال بعد بھی وفا نہ ہوا
شاہ پور (نمائندہ دنیا)جیل روڈ کی تعمیر کا وعدہ ڈیڑھ سال گزرنے کے باوجود تاحال وفا نہ ہوسکا۔ایم پی اے سردار عاصم شیر میکن نے مختلف فورمز پر جیل روڈ کی جلد تعمیر کا وعدہ کیا تھا، تاہم اب تک یہ وعدہ عملی شکل اختیار نہیں کرسکا۔ ۔۔۔
کبھی کہا گیا کہ کمشنر اور ڈی سی صاحب اس روڈ کو شاندار انداز میں تعمیر کر رہے ہیں، مگر عوام کو صرف وعدوں کے بجائے ایک پختہ سڑک درکار ہے ۔جیل روڈ پر جامع مسجد غوثیہ، ایلیمنٹری کالج، مڈل اور ہائی سکول، پرانا اڈا، حبیب بینک، جیل، محکمہ زراعت، سوشل ویلفیئر آفس، لائیو سٹاک آفس اور سب سے بڑھ کر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال واقع ہیں۔ روزانہ مریضوں کو لانے لیجانے والی ایمبولینسیں کھڈوں سے بھری اس سڑک پر گزر کر شدید مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، جبکہ مریض تکالیف جھیلنے پر مجبور ہیں۔واضح رہے کہ یہ سڑک 1980 میں سابق چیئرمین ملک محمد حنیف کے دور میں بنی تھی، جس کے بعد آج تک اس کی دوبارہ تعمیر نہیں ہوئی۔ عوامی مطالبہ ہے کہ جیل روڈ اور مسجد گیلانی روڈ شاہ پور صدر کی فی الفور تعمیر شروع کرائی جائے تاکہ شہری اور مریض سکون کا سانس لے سکیں۔