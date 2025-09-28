صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کندیاں:پیرا فورس کے باوجود تجاوزات جوں کے توں برقرار

کندیاں (نمائندہ دنیا)پیرا فورس کے قیام کے باوجود شہر سے تجاوزات کے خاتمے کا خواب شرمندہ تعبیر نا ہوسکا۔۔۔

 کندیاں مین بازار،صدیقی بازار، جرنیلی روڈ اور المعصوم چوک میں تجاوزات کی بھرمار کی وجہ سے شہریوں کا بازاروں اور مارکیٹوں سے پیدل گزرنا بھی محال ہو چکا ہے کندیاں شہر کے مرکزی بازاروں اور چوکوں چوہراہوں پر قائم تجاوزات نے شہریوں کا جینا دو بھر کردیا ہے بازار سے راہگیروں خصوصاً خواتین کا گزرنا بھی محال ہو چکا ہے بازاروں میں ٹریفک جام بھی معمول بن چکا ہے جو خریداروں سے ساتھ ساتھ دکانداروں کیلئے بھی درد سر بنا ہوا ہے پیرا فورس کی عدم توجہی کے باعث تجاوزات جوں کے توں برقرار ہیں شہریوں نے موجود ہ صورتحال پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلی پنجاب سے کندیاں شہر سے تجاوزات ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

