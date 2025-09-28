صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن میرٹ ٹرانسفر پالیسی فیمیل ٹیچرز مشکلات کا شکار

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)محکمہ تعلیم پنجاب میں اوپن میرٹ ٹرانسفر پالیسی کے نفاذ کے بعد ریشنلائزیشن کے عمل میں میانوالی سمیت صوبے بھر کی۔۔۔

 فیمیل ٹیچرز مشکلات کا شکار ہوگئی ہیں۔ اساتذہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، وزیر تعلیم رانا سکندر اور سیکرٹری ایجوکیشن سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ۔تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب نے سکولوں میں طلبہ کی تعداد کے مطابق اساتذہ کو ایک سکول سے دوسرے سکول منتقل کرنے کی پالیسی مرتب کی ہے ۔ اس پالیسی کے تحت 15 کلو میٹر کے دائرے میں اساتذہ کو منتقل کیا جانا ہے ، تاہم ساتھ ہی اوپن میرٹ بھی کھول دیا گیا ہے ۔اساتذہ کے مطابق زیادہ سروس رکھنے والے اوپن میرٹ امیدواروں کے اسٹیشن نزدیک ظاہر ہو رہے ہیں، جبکہ ریشنلائزیشن کے تحت ٹرانسفر ہونے والی فیمیل ٹیچرز کے تبادلے 50 سے 60 کلومیٹر دور جا رہے ہیں۔ اس صورت حال کے باعث میانوالی سمیت پورے پنجاب کی خواتین اساتذہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔اساتذہ نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم فوری طور پر اس مسئلے کا نوٹس لے کر خواتین ٹیچرز کو درپیش مشکلات حل کریں۔

 

 

 

