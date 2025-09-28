بھیرہ:تجاوزات برقرار، انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان
بھیرہ (نامہ نگار)انتظامیہ کی بار بار وارننگ کے باوجود شہر سے ناجائز تجاوزات ختم نہ ہو سکیں۔ شہری رہنماؤں محمد الیاس، ارشد علی، محمد فہیم اور محمد اشرف نے کہا ہے کہ قبضہ مافیا نے ۔۔۔
بھیرہ شہر میں اس قدر مضبوط جڑیں بنا رکھی ہیں کہ وہ انتظامیہ کی ہدایات کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ان کے مطابق پھلروان روڈ پر ہر دکاندار نے کم از کم 10 فٹ تک ناجائز تجاوزات قائم کر رکھی ہیں، جبکہ ریڑھیوں کی بھرمار نے صورتحال مزید گھمبیر بنا دی ہے ۔ اندرون شہر بھی ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے پیرا فورس کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ عوام کو آمد و رفت میں سہولت میسر آ سکے ۔