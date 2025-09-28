صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
فحاشی کے اڈے پر چھاپہ نائیکہ سمیت 5 افراد گرفتار

خوشاب(نمائندہ دُنیا )خوشاب پولیس نے محلہ صابر آباد میں فحاشی کے اڈے پر چھاپہ مار کر نائیکہ سمیت تین عورتوں اور۔۔۔

دو مردوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں عبدالرحمن ولد احمد پٹھان ساکن بدلی والا، منظر عباس ولد نذر محمد اعوان ساکن زمان کالونی جوہر آباد، مسماۃ ذکیہ زوجہ مختار بلوچ ساکن عظمت کالونی جوہر آباد، رضیہ زوجہ شفیع لوہار ساکن فاضل کالونی خوشاب اور نائیکہ حفیظاں زوجہ فضل عباس راجپوت شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ دوران تلاشی ملزمہ رضیہ سے پانچ ہزار اور حفیظاں سے چار ہزار روپے نقدی برآمد ہوئی۔

 

