جھوٹا زیادتی کیس بنا کر بلیک میلنگ، خاتون کیخلاف مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مخالفین کو زیادتی کے مقدمہ میں پھنسا کر بلیک میل کرنے پر متاثرہ خاتون اور مدعی کے خلاف اینٹی ریپ ایلٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔
، بتایا جاتا ہے کہ تقی پارک کے ناصر اقبال نے 2023 میں ضیغم اور گلناز بی بی پر اپنی سالی(م )سے زیادتی کا الزام عائد کیا تھا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد گلناز بی بی گرفتار جبکہ ضیغم اشتہاری ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مدعی مقدمہ اور مبینہ متاثرہ خاتون نے نامزد افراد سے مک مکا کرنے کی خاطر مقدمہ درج کروایا اور مبینہ طور پر بھاری رقم لے کر عدالت میں ان کے حق میں بیان دے دیا۔ ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپے جاری ہیں۔