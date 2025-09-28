صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھوٹا زیادتی کیس بنا کر بلیک میلنگ، خاتون کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
جھوٹا زیادتی کیس بنا کر بلیک میلنگ، خاتون کیخلاف مقدمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مخالفین کو زیادتی کے مقدمہ میں پھنسا کر بلیک میل کرنے پر متاثرہ خاتون اور مدعی کے خلاف اینٹی ریپ ایلٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

، بتایا جاتا ہے کہ تقی پارک کے ناصر اقبال نے 2023 میں ضیغم اور گلناز بی بی پر اپنی سالی(م )سے زیادتی کا الزام عائد کیا تھا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد گلناز بی بی گرفتار جبکہ ضیغم اشتہاری ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مدعی مقدمہ اور مبینہ متاثرہ خاتون نے نامزد افراد سے مک مکا کرنے کی خاطر مقدمہ درج کروایا اور مبینہ طور پر بھاری رقم لے کر عدالت میں ان کے حق میں بیان دے دیا۔ ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپے جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ ، پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز ، موٹرویز پر گرانفروشی ، دوگنا دام وصولی جاری

مجسٹریٹس گرانفروشی کیخلاف عملی اقدامات کریں:علی اکبر

کامیابی کیلئے حضور ؐ کی سیرت پر عمل کرناہوگا:بدر منیر کانفرنس

فوڈ بزنس آپریٹرزکیلئے معیاری خوراک سے متعلق آگاہی مہم

کینسر کے حوالے سے چلڈرن ہسپتال میں آگاہی سیمینار

فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ RSK کمبائن کلب نے جیت لیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل