وارداتیں، لاکھوں کے زیورات، نقدی،سامان لوٹ لیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران غنی پارک کے زاہد محمود کے گھر نصف شب کے قریب چار نامعلوم ڈاکوؤں نے گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا اور۔۔۔

 12لاکھ روپے سے زائد مالیت کے زیورات،نقدی ودیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے ،کوٹمومن بائی پاس کے قریب چار نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر محمد اسد نامی موٹرسائیکل سوار نے 94ہزار روپے چھین لئے ،جبکہ 120شمالی کے عثمان غنی کے گھر سے 12لاکھ روپے سے زائد کا مال وز ر،جھاوریاں سے محمد عامر کا موٹرسائیکل اور 110شمالی کے محمد عمران کے فارم سے دو لاکھ روپے مالیت کے پرندے چوری کر لئے گئے اورسیدوآنہ میں نامعلوم خواجہ سراء نے لفٹ لے کر محمد وارث کی جیب سے ہزاروں روپے نقدی نکال لی اور راستہ میں ہی اتر کر رفوچکر ہو گیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

