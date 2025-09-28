کار سوار نے لفٹ دے کر خاتون کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کار سوار نے لفٹ دے کر خاتون کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،فیصل آباد کی رہائشی مسماۃ(ع)اپنی سہیلی جو کہ سرگودھا کی رہائشی ہے کے گھر جانے کیلئے چک100جنوبی سٹاپ پر دو کمسن بچوں کے ہمراہ گاڑی کے۔۔۔
انتظار میں تھی کہ اس دوران ایک کار سوار جس نے اپنا نام سیف اﷲ بتایا نے اسے گاؤں میں چھوڑنے کے بہانے لفٹ دی اور سہیلی کے گھر کی بجائے اپنے گھر لے گیا جہاں ملزم نے اسے مبینہ طور پر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ،اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔