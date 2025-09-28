گندم و آٹے کی سمگلنگ ،روک تھام کیلئے ڈپٹی کمشنر میانوالی متحرک
میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ گندم و آٹے کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے فیلڈ میں متحرک ہے ۔۔۔
اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چودھری ظفر اقبال نے گزشتہ رات ہر نولی موڑ اور چشمہ چیک پوسٹوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے محکمہ ریونیو، فوڈ اور پولیس کے عملے کے ہمراہ گزرنے والے ٹرکوں کی بلٹیاں چیک کیں۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے چیک پوسٹوں پر تعینات عملے کو ہدایت کی کہ حکومتی ویژن کے مطابق گندم اور آٹے کی غیر قانونی نقل و حمل کی روک تھام یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ چیک پوسٹوں کا عملہ 24 گھنٹے الرٹ رہے اور گزرنے والی ہر گاڑی کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جائے ۔