کینال روڈ پر شجرکاری کا آغاز، 300سے زائد پودے لگائے گئے

  • سرگودھا
کینال روڈ پر شجرکاری کا آغاز، 300سے زائد پودے لگائے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کے فوری نوٹس پر کینال روڈ پر شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر کو ایک شہری نے کینال روڈ پر درخت لگانے کی تحریری درخواست دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ شاہراہ شہر کی اہم اور خوبصورت سڑک ہے ۔۔۔

، جس پر شجرکاری کی ضرورت ہے ۔ کمشنر نے شہری کی استدعا پر ڈی جی پی ایچ اے کو فوری ہدایات جاری کیں، جس کے بعد پی ایچ اے حکام نے کینال روڈ پر شجرکاری شروع کر دی۔ اب تک تین سو سے زائد پودے لگائے جا چکے ہیں جبکہ مزید شجرکاری کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں نے کمشنر جہانزیب اعوان کے بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ کینال روڈ پر شجرکاری نہ صرف شہر کے حسن میں اضافہ کرے گی بلکہ مسافروں کے لیے بھی خوشگوار منظر پیش کرے گی۔

 

