ریجنل رابطہ کمیٹی، پولیس یونیفارم ، ہیلمٹ کے استعمال پر زور
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر محمد شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ریجنل رابطہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈی پی اوز اور دیگر اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔۔۔
اجلاس میں ریجنل پولیس کے باہمی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور امن و امان برقرار رکھنے سمیت پولیس سے متعلق مسائل کے حل کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ۔ آر پی او نے باہمی رابطے کو مؤثر بنانے ، دورانِ ڈیوٹی قواعد کے مطابق پولیس یونیفارم پہننے اور محکمہ پولیس کے تشخص کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کے سربراہان اپنے ماتحت ملازمین کی جانوں کے تحفظ کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، بالخصوص موٹر سائیکل سواری کے دوران ہیلمٹ کا استعمال ہر صورت لازمی بنایا جائے ۔