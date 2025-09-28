سرگودھا:ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب میں تاخیر،لاگت300فیصد تک بڑھ گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویژنل ہیڈکوارٹر سرگودھا میں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب میں تاخیر کے باعث منصوبے کی لاگت میں 300 فیصد اضافہ ہو گیا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق، بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے تدارک کے لیے سابقہ حکومت نے 2018 میں اس منصوبے کا آغاز کیا تھا اور 8 کروڑ 9 لاکھ 70 ہزار روپے مختص کیے ، جن میں سے 3 کروڑ روپے جاری بھی کر دئیے گئے تھے ۔فیز ون کے تحت ڈویژنل سطح پر جدید لیبارٹری قائم ہونی تھی، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر جاری فنڈز واپس لے لیے گئے اور منصوبہ تعطل کا شکار ہوگیا۔ بعدازاں مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے بھی اس پر کوئی توجہ نہ دی، جس کے باعث منصوبے کی لاگت اب 20 کروڑ روپے سے تجاوز کر چکی ہے ۔محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق شہر اور مضافاتی علاقوں میں فضائی آلودگی خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے اور ماہرین نے حکومت سے زور دیا ہے کہ اس منصوبے پر فوری اور ترجیحی بنیادوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔