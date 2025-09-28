صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف بڑا آپریشن،غیر قانونی تعمیرات مسمار

  • سرگودھا
تجاوزات کیخلاف بڑا آپریشن،غیر قانونی تعمیرات مسمار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پیرا فورس اور میونسپل کارپوریشن نے شیر دل مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے عرصہ دراز سے قائم پختہ اور عارضی تمام تجاوزات ہٹا دیں۔۔۔

مارکیٹ کے اوپری حصے میں دکانداروں نے دکانوں کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کر رکھی تھیں اور نقشہ میں ازخود تبدیلی کرکے راستے و گزرگاہیں بند کر دی تھیں۔شہریوں کی شکایات اور سروے رپورٹ پر کمشنر نے نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی ہدایت دی، جس کے بعد آپریشن کے دوران غیر قانونی تعمیرات اور رکاوٹیں مکمل طور پر ختم کر دی گئیں، جس سے مارکیٹ کے اندر آمدورفت آسان ہوگئی۔ شہریوں نے کمشنر سرگودہا کے بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے خرید و فروخت میں سہولت اور ٹریفک کی روانی بہتر ہوئی ہے ۔دریں اثنا کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ہفتہ کے روز شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور آپریشن کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے چک نمبر 39 شمالی، کوٹ فرید روڈ، اقبال کالونی روڈ، بلاک نمبر 12، ڈیری روڈ، خوشاب روڈ سمیت اندرون شہر کے بازاروں اور اہم شاہراہوں کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے بلاک نمبر 12 سمیت مختلف مقامات پر دوبارہ قائم ہونے والی تجاوزات کا سخت نوٹس لیتے ہوئے پیرا فورس اور انکروچمنٹ انسپکٹر کو فوری کارروائی اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔

 

