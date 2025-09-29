صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی کو جنات نکالنے کا جھانسہ دے کر 20 لاکھ ہتھیا لئے

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں جعلی پیر نے 17 سالہ لڑکی کو جنات نکالنے کا جھانسہ دے کر 20 لاکھ روپے اور قیمتی زیورات ہتھیا لیے۔

 پولیس کے مطابق ملزم بلال دم کے بہانے لڑکی مسماۃ (ک) کی ویڈیو بھی بناتا رہا اور بعدازاں ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکی دے کر مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کی۔ذرائع کے مطابق جعلی پیر نے لڑکی پر3 ہزار جن قابو کرنے  کا ڈھونگ رچاتے ہوئے مزید 30 لاکھ روپے کا تقاضا بھی کر دیا۔ صورتحال کا علم ہونے پر ملزم موقع سے فرار ہوگیا۔لڑکی کے والد غلام عباس کی مدعیت میں ملزم کے خلاف فراڈ، نوسر بازی اور زیادتی کی کوشش سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

 

