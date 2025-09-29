صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب(نمائندہ دُنیا ) نورپور تھل پولیس نے تین واپڈا ملازمین زوار حسین قریشی، تقلیم شاہ اور تنویر پہوڑ کے خلاف ایک شہری کا بجلی کا گھریلو میٹر اتارنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمہ ایڈیشنل سیشن جج نورپور حکم پر احمد شیر ولد محمد حیات کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔

