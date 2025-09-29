شہری کا بجلی میٹر اتارنے پر واپڈا ملازمین کیخلاف مقدمہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) نورپور تھل پولیس نے تین واپڈا ملازمین زوار حسین قریشی، تقلیم شاہ اور تنویر پہوڑ کے خلاف ایک شہری کا بجلی کا گھریلو میٹر اتارنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمہ ایڈیشنل سیشن جج نورپور حکم پر احمد شیر ولد محمد حیات کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔
