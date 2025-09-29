ڈکیتی و چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جاری، لاکھوں کا نقصان
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈکیتی اور چوری کی بڑھتی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، زیورات، موٹرسائیکلوں اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے۔ کوٹ مومن کے قریب چار مسلح افراد نے محمد اسد اور عامر کو روک کر ایک لاکھ روپے نقدی اور دیگر سامان چھین لیا۔
سالم فلائی اوور کے قریب عمر شہزاد سے دو نامعلوم ڈاکوؤں نے 75 ہزار روپے اور پارچات چھین لیے ۔اسی طرح 127 شمالی کے ٹیپو سلطان، صدیق آباد کے اکرام اللہ، کوٹ مومن کے نصر اللہ، ساہی وال کے محمد حسیب اور ویگووال کے مظفر عباس کے گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی اور دیگر اشیاء چرا لی گئیں۔مزید برآں طفیل ٹاؤن سے نثار، دودہ سے امان اللہ، سلیمانپورہ روڈ سے جاوید خان، نیو سیٹلائٹ ٹاؤن سے محمد خالد اور جمیل پارک سے سمیع اللہ کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔ جبکہ گرین ٹاؤن سلانوالی میں ذوالفقار کے ڈیرہ سے قیمتی زرعی مشینری بھی لے اڑی گئی۔پولیس نے تمام وارداتوں کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔