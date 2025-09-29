غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم شہری2کروڑ روپے سے محروم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) فراڈیوں نے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم میں سرمایہ کاری کا جھانسہ دے کر شہری کو عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم کر دیا۔
کوٹ مومن کے رہائشی محمد امین کو عاطف اور محمد رفیق نامی افراد نے اسلام آباد کی ایک نجی ہاؤسنگ سکیم میں سرمایہ کاری پر قائل کیا اور بیس پلاٹوں کی فائلیں دینے کے عوض دو کروڑ روپے وصول کیے ۔ ملزمان نے چند ماہ میں قبضہ دینے کا وعدہ کیا، تاہم بعد ازاں انکشاف ہوا کہ سکیم کسی سرکاری ادارے سے منظور شدہ نہیں اور نہ ہی ڈویلپمنٹ کی اجازت ہے ، جبکہ پلاٹوں کی فائلیں بھی جعلی نکلیں۔شہری کے رقم واپسی کے مطالبے پر ملزمان نے دھمکیاں دیں اور رقم دینے سے انکار کر دیا۔