زمین کے تنازع پر مخالف کی گائے کو بھالا مار کر زخمی کرنے والا گرفتار

  • سرگودھا
زمین کے تنازع پر مخالف کی گائے کو بھالا مار کر زخمی کرنے والا گرفتار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے 106 شمالی میں زمین کے تنازعہ پر ملزم نے ٹریکٹر کے ہل کا بھالا مار کر مخالف کی گائے کو شدید زخمی کر دیا، پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا۔

سعدیہ یوسف نے اپنے زرعی رقبے پر مویشی پال رکھے ہیں جبکہ ساتھ والی زمین کے مالک ولید سے ان کا تنازع چل رہا تھا۔ اسی رنجش کی پاداش میں ملزم نے خاتون کی قیمتی گائے کو پے در پے بھالا مار کر شدید زخمی کر دیا اور دیگر املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر موقع سے فرار ہو گیا۔اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

